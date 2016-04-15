Профессиональный журналист, блогер, копирайтер. Пишу хорошие тексты за $

Сведения об образовании

2003 — 2008 (высшее)

Иркутский государственный университет

Факультет: Филологии и журналистики

Специальность: Журналист

Квалификация: специалист

Знание языков

Английский (базовые знания)

Испанский (начальный уровень)

Участие в проектах и достижения

лауреат молодежной премии «Карандаш» в номинации „Лучший наставник творческой молодежи“ (Десятка лучших молодых журналистов Красноярского края 2007), лауреат молодежной премии „Карандаш“ в номинации „лучшая публикация — 2008“ победитель фото-конкурса Snickers Urbania 2008 в Красноярском крае.

Координатор Международного Канского видеофестиваля в Канске, куратор показов европейских фестивалей в Москве и Санкт-Петербурге. Опыт работы в московском выпуске „Комсомольской правды“ и на тв-проектах для кабельного телевидения (студия „Фигаро“ для «Первый канал — Всемирная сеть»).

Профессиональные навыки, умения, компетенции

работа с ПК, знание программ Adobe PageMaker, Quark Xpress, InDesign — на профессиональном уровне, Adobe Photoshop и Corel Draw — на полупрофессиональном, знания в области интернет-технологий, базовые знания по HTML. Знание английского языка на разговорном уровне и азов испанского языка. Seo-оптимизация.

Дополнительная информация

Коммуникабельность, грамотность, целеустремленность, энергичность, креативность, ответственность, внимательность, обучаемость, презентабельная внешность, самостоятельность.

Примеры статей:

http://www.kp.ru/daily/24338/528968/

http://www.kp.ru/daily/24317.5/510722/

Репортажи:

http://www.novoezerkalo.ru/12_3_09.html

http://www.novoezerkalo.ru/07_6_09.html

Криминал:

http://www.novoezerkalo.ru/11_3_09.html

Интервью

http://www.novoezerkalo.ru/10_5_09.html

Статьи:

http://www.novoezerkalo.ru/09_4_09.html

Социальная тематика:

http://www.novoezerkalo.ru/14_4_09.html

http://www.novoezerkalo.ru/06_2_09.html

http://www.novoezerkalo.ru/41_4_09.html

ПРИМЕР SEO ТЕКСТА ДЛЯ ТУРФИРМЫ

Ключи: туры из Красноярска, горящие туры, туры *страна* из Красноярска

Собирайте чемоданы — заказать туры из Красноярска в любую точку планеты можно у нас прямо сейчас! "Атлантис» представляет горящие туры из Красноярска на любой вкус и кошелек, а также туры на популярные направления, туры по российским городам, шоп-туры.

Провести отпуск великолепно, не теряя времени, сил и огромных сумм на оформление виз и выбор отеля, можно купив популярные туры в Турцию, Китай, Египет, Болгарию, Тайланд и Индию из Красноярска.

Опыт работы:

январь 2010 — ноябрь 2010

Журналист — ИА Плюс (издательство)

Обязанности, функции, достижения:

Подготовка текстов, написание и рерайт новостей, правка статей для сайтов, администрирование сайтов холдинга, seo-продвижение сайтов

июль 2009 — ноябрь 2009

Внештатный автор — «Комсомольская правда — Москва»

Обязанности, функции, достижения:

подготовка репортажей и новостей

декабрь 2008 — ноябрь 2009

Журналист, выпускающий редактор — Газета «Новое зеркало»

в подчинении 10 человек

Обязанности, функции, достижения:

Должностные обязанности: подготовка материалов на социальные темы города и района, новостей, журналистских расследований, разработка и ведение постоянных рубрик («Частная жизнь», „Мой район“), написание статей в рубрики „Безопасность“, «Культура». Планирование номера, работа со штатными и внештатными сотрудниками, редактирование материалов, организация работы редакции.

Рекомендатели:

Левошин Игорь Владимирович — директор

август 2005 — сентябрь 2009

Координатор — Студия «Видеодом» (культура, искусство)

Обязанности, функции, достижения:

2005–2008 годы работа с властными структурами, подготовка площадок для Международного Канского видео фестиваля, работа со СМИ и спонсорами. 2008–2009 годы соорганизация показов фестивалей KLIK!, Videominuto, Puerto Del Cino в столице и Санкт-Петербурге, взаимодействие с прессой и организаторами фестивалей.

Рекомендатели:

Надежда Бакурадзе — арт-директор

ноябрь 2004 — июнь 2008

Редактор, специалист по рекламе — «Реклама Канска» и «Вне формата»

в подчинении 6 человек

Обязанности, функции, достижения:

верстка, разработка концепций изданий, подготовка

материалов, разработка рекламных проектов, работа с журналистами,

рекламодателями, редакторская правка, корректура. Лауреат молодежной премии «Карандаш» в номинации «Лучший наставник творческой молодежи»

Рекомендатели:

Васильева Ирина Михайловна — издатель

сентябрь 2003 — ноябрь 2004

Специалист по работе с молодежью — Молодежный центр «Новый век»

Обязанности, функции, достижения:

Взаимодействие со СМИ, организация культурно-массовых мероприятий (семинаров, концертов, фестивалей, турниров по компьютерным играм); работа с творческой и активной молодежью.

январь 2001 — май 2003

Редактор молодежного приложения — газета «Канские Ведомости»

в подчинении 3 человека

Обязанности, функции, достижения:

Подготовка материалов на социальные, молодежные и спортивные темы; редактирование текстов для молодежного приложения, работа с журналистами молодежног приложения (3 человека) подготовка культурно-массовых мероприятий под эгидой газеты («Территория без границ», «Граффити-фестиваль» и тому подобное).

Портфолио

В портфолио публикации из «КП-Москва", журнала „Журналист“, московских и красноярских СМИ, дипломы и грамоты. Портфолио будет предъявлено при личном собеседовании.