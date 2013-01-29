$50
Нужны тексты для сайта www.arems.by. Тематика: Поставка оборудования, малая дорожно-строительная техника из Европы. Оплата 2$ за 1500. Ваши предложения присылайте на [email protected].
Копирайтинг14 заявок
Закрыт
12 лет назад
Нужны тексты для сайта www.arems.by. Тематика: Поставка оборудования, малая дорожно-строительная техника из Европы. Оплата 2$ за 1500. Ваши предложения присылайте на [email protected].
Нужен современный дизайн сайта. Ваши предложения, цены и сроки присылайте на почту [email protected]. Вот ТЗ для сайта: Тематика сайта: - Сайт фирмы по поставкам и продажам оборудования, новой ...