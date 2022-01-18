Имею Высшее образование по специальности Экономика и управление промышленным предприятием, несколько лет работала в Банке. В данный момент работаю в сфере SMM, стаж два года. Работала с аккаунтами по изготовлению мебели, дизайнерской одежды, студии перманента и личным брендом.
Занимаюсь:
-копирайт
-таргет
-разработка логотипа
-оформление сторис
-оформление хайлайтс
-создаю taplink
-контент-план.
Продвижение "под ключ"
Пакет Light
1. Разработка фирменного стиля и концепта аккаунта
2. Анализ ЦА/проработка TONE OF VOICE
3. Дистанционная стилизация фотосессии
4.Видео и фотоконтент на телефон
5.Визуальная сетка на 12 постов
6.Копирайтинг (написание постов)
Пакет L
1. Разработка фирменного стиля и концепта аккаунта
2. Анализ ЦА/проработка TONE OF VOICE
3. Дистанционная стилизация фотосессии
4.Видео и фотоконтент на телефон
5.Визуальная сетка на 12 постов
6.Копирайтинг (написание постов)
7.План по продвижению аккаунта (Сотрудничество с блогерами, создание промоакций и розыгрыши)
8.Настройка и аналитика таргетированной рекламы в рекламном кабинете FACEBOOK
9.Количество постов - 30, Stories - 7
Пакет М
1. Разработка фирменного стиля и концепта аккаунта
2. Анализ ЦА
3. Дистанционная стилизация фотосессии
4.Видео и фотоконтент на телефон
5.Анализ конкурентов
6.Копирайтинг (написание постов)
7.План по продвижению аккаунта (Сотрудничество с блогерами, создание промоакций и розыгрыши)
8.Создание вовлекающих Stories (3 шт./в день)
9.Количество постов - 25