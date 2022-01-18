SMM-специалист

Имею Высшее образование по специальности Экономика и управление промышленным предприятием, несколько лет работала в Банке. В данный момент работаю в сфере SMM, стаж два года. Работала с аккаунтами по изготовлению мебели, дизайнерской одежды, студии перманента и личным брендом.

Занимаюсь:

-копирайт

-таргет

-разработка логотипа

-оформление сторис

-оформление хайлайтс

-создаю taplink

-контент-план.

Продвижение "под ключ"

Пакет Light

1. Разработка фирменного стиля и концепта аккаунта

2. Анализ ЦА/проработка TONE OF VOICE

3. Дистанционная стилизация фотосессии

4.Видео и фотоконтент на телефон

5.Визуальная сетка на 12 постов

6.Копирайтинг (написание постов)

Пакет L

1. Разработка фирменного стиля и концепта аккаунта

2. Анализ ЦА/проработка TONE OF VOICE

3. Дистанционная стилизация фотосессии

4.Видео и фотоконтент на телефон

5.Визуальная сетка на 12 постов

6.Копирайтинг (написание постов)

7.План по продвижению аккаунта (Сотрудничество с блогерами, создание промоакций и розыгрыши)

8.Настройка и аналитика таргетированной рекламы в рекламном кабинете FACEBOOK

9.Количество постов - 30, Stories - 7

Пакет М

1. Разработка фирменного стиля и концепта аккаунта

2. Анализ ЦА

3. Дистанционная стилизация фотосессии

4.Видео и фотоконтент на телефон

5.Анализ конкурентов

6.Копирайтинг (написание постов)

7.План по продвижению аккаунта (Сотрудничество с блогерами, создание промоакций и розыгрыши)

8.Создание вовлекающих Stories (3 шт./в день)

9.Количество постов - 25