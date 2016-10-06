argentum2304

Нужен программист для натяжки дизайна на GoldCoders. Опыт работы с GoldCoders обязательно.
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
8 лет назад
Нужен программист для натяжки дизайна на GoldCoders. Опыт работы с GoldCoders обязательно.
потребность 4 полных дизайна для скрипта GoldCoders, главная + 3 - 5 страниц + кабинет
Требуется комплексная раскрутка хайп проекта: соц сети, форумы, мониторы, отзывы, рассылки.
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