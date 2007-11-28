argi

Гость argi

 
NaN летУкраина/Харьков
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • TV over Internet

    Программный комплекс для просмотра видео изображения на персональном компьютере через Internet. Дополнительные сведения по запросу.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • SIP Web Phone

    Модуль для web сайта позволяющий совершать звонки через PBX Asterisk SIP протокол, кодеки GSM, iLBC, мультиплатформенность. Аналог http://www.hem.za.org/jiaxclient/jiaxclient-current/jiaxtest.html (freeware)

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад