Программный комплекс для просмотра видео изображения на персональном компьютере через Internet. Дополнительные сведения по запросу.
Прикладное ПО4 заявки
Закрыт
16 лет назад
Программный комплекс для просмотра видео изображения на персональном компьютере через Internet. Дополнительные сведения по запросу.
Модуль для web сайта позволяющий совершать звонки через PBX Asterisk SIP протокол, кодеки GSM, iLBC, мультиплатформенность. Аналог http://www.hem.za.org/jiaxclient/jiaxclient-current/jiaxtest.html (freeware)