Экономист широкого профиля (Бухгалтерия, анализ, аудит)

Ответственная и перспективная выпускница экономико-математического факультета Политехнического университета г. Ульяновска (УлГТУ).

Умею вести бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, осуществлять прием и контроль первичной документации, начислять и перечислять налоги и иные платежи в бюджет и внебюджетные фонды и т.д.

Обладаю высокими коммуникабельными навыками, тактичная, умею слушать, вести переговоры, способна быстро находить общий язык.

В работе целеустремленная, пунктуальная, легко обучаемая. Владею навыками пользования ПК на уровне уверенного пользователя (в т.ч. MS Office, Internet, 1С 7.7 – 8.2, Налогоплательщик, Консультант +, Pascal).

Мои сильные стороны:

ответственная;

умею хранить конфиденциальную информацию;

неконфликтная.

Образование

В 2005 году закончила МОУ СОШ №35 с похвальными грамотами.

В 2007 году закончила городской Лицей при УлГТУ с серебряной медалью.

В 2012 году закончила УлГТУ по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Опыт работы

2010 г. ООО «Партнер-Профи» (Пятерочка) помощник бухгалтера – бухгалтер

2011 г. ООО «УК «Дарс» производственная практика

2011 – 2012 г. ООО «Сириус-К» бухгалтер - оператор

2012 - настоящий момент ОАО «Ульяновскэнерго» бухгалтер (с июня 2015 г. в декрете)

Сведения о себе

Дата рождения: 29.05.1991 г.

Семейное положение: замужем.

Имею водительское удостоверение категории «В».

Интересы в свободное время: чтение, интеллектуальные игры, рукоделие.