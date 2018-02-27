Рерайт текстов - хороший текст в короткие сроки по хорошей цене! Оптимизация процессов в сфере документооборота.

Рерайт текстов - грамотно, интересно, без шаблонов, уникальность выше 90 %, точно в срок.

Оптимизация процессов в сфере документооборота - согласно действующего законодательства:

- составление плана(схемы) документооборота

- составление номенклатуры и исторической справки

- консультации по составлению описей, работы ЕК, формированию и оформлению дел.

С 2013 года печатаюсь в специализированных периодических изданиях (право, педагогика). Практикующий архивист - делопроизводитель.