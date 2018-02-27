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- составление номенклатуры и исторической справки
- консультации по составлению описей, работы ЕК, формированию и оформлению дел.
С 2013 года печатаюсь в специализированных периодических изданиях (право, педагогика). Практикующий архивист - делопроизводитель.