Дизайн интерьеров, ландшафтный дизайн, разработка проектной документации.
В 2001 г. окончил ХИСИ . С 1999 г. начал самостоятельную практику. Специализируюсь на проектировании интерьеров, часных и общественных зданий и сооружений, создании корпоративного стиля и визуализации обьекта.
Реализованные объекты:
1 ресторан «Купава»- реконструкция здания, дизайн интерьеров и благоустройство территории;
2 летняя площадка кафе «Рыцарь» в парке им. Горького;
3 дизайн офисных помещений
ООО«Тайфун», «Чигринов», «Долина»;
4 кафе «Медведь»;
5 ресторан «Pianobar» в кмплексе «Пафос»;
6 кафе «Элион»;
а так-же: интерьеры часных домов и квартир.
Все работы реализованы в Харькове.
Образование: высшее
Портфолио
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