Дизайн интерьеров, ландшафтный дизайн, разработка проектной документации.

В 2001 г. окончил ХИСИ . С 1999 г. начал самостоятельную практику. Специализируюсь на проектировании интерьеров, часных и общественных зданий и сооружений, создании корпоративного стиля и визуализации обьекта.

Реализованные объекты:

1 ресторан «Купава»- реконструкция здания, дизайн интерьеров и благоустройство территории;

2 летняя площадка кафе «Рыцарь» в парке им. Горького;

3 дизайн офисных помещений

ООО«Тайфун», «Чигринов», «Долина»;

4 кафе «Медведь»;

5 ресторан «Pianobar» в кмплексе «Пафос»;

6 кафе «Элион»;

а так-же: интерьеры часных домов и квартир.

Все работы реализованы в Харькове.

Образование: высшее