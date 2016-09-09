Рерайт статей. Англоязычные источники. Тематика – паркет, паркетные материалы, дизайн интерьера. Донор для тестового задания- https://theflooringgirl.com/hardwood-flooring/hardwood-flooring-trends/ . Необходимо первых 3-4 абзаца текста, для того чтобы заинтриговать читателя + 2-3 комментария и (или) вопроса. Тестовое ...