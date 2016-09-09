arhipol

Герман arhipol

 
53 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Рерайт статей.

    Рерайт статей. Англоязычные источники. Тематика – паркет, паркетные материалы, дизайн интерьера. Донор для тестового задания- https://theflooringgirl.com/hardwood-flooring/hardwood-flooring-trends/ . Необходимо первых 3-4 абзаца текста, для того чтобы заинтриговать читателя + 2-3 комментария и (или) вопроса. Тестовое ...

    Рерайтинг13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание темы WP

    Создание темы WP. Тематика сайта. Дизайнерские полы из натуральной древесины.Общие страницы сайта выполнены в тёмной теме , шрифт - TT Norms Обязательные требованияОбщие требования : страницы сайта должна корректно (безвизуальных и технических ошибок) отображаться в операционных ...

    AndroidiOSWordPress
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Тексты для сайта. Тема – технологии укладки паркета

    Всего 8 текстов с продолжением. Умение создавать технические тексты, разбираться в технологиях, «погружаться» в процесс. Знание свойств дерева. Крайне приветствуется умение делать иллюстрации , схемы. Долгосрочное сотрудничество.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад