Рерайт статей. Англоязычные источники. Тематика – паркет, паркетные материалы, дизайн интерьера. Донор для тестового задания- https://theflooringgirl.com/hardwood-flooring/hardwood-flooring-trends/ . Необходимо первых 3-4 абзаца текста, для того чтобы заинтриговать читателя + 2-3 комментария и (или) вопроса. Тестовое ...
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- Рерайтинг13 заявокЗакрыт4 года назад
Создание темы WP. Тематика сайта. Дизайнерские полы из натуральной древесины.Общие страницы сайта выполнены в тёмной теме , шрифт - TT Norms Обязательные требованияОбщие требования : страницы сайта должна корректно (безвизуальных и технических ошибок) отображаться в операционных ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт5 лет назад
Всего 8 текстов с продолжением. Умение создавать технические тексты, разбираться в технологиях, «погружаться» в процесс. Знание свойств дерева. Крайне приветствуется умение делать иллюстрации , схемы. Долгосрочное сотрудничество.Копирайтинг8 заявокЗакрыт9 лет назад