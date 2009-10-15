Зленко Евгений arhitriklinarhitriklin
NaN летУкраина/Севастополь
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
ПОЛИГРАФИЯ (изготовление и допечатная подготовка макетов)
- буклеты
- плакаты
- календари
- визитки
- рекламные объявления
РАЗРАБОТКА
- логотипы
- знаки
- персонажи
ФОТОГРАФИЯ (есть архив, дворцы и парки Южного берега Крыма)
- фотосъёмка
- обработка
- фотомонтаж
Дизайн сайтов.
- идея
- макет в Adobe Photoshop
- создание шаблона страниц HTML (пока начальный уровень:)
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Рисую с детства, в Adobe Photoshop и Corel Draw - 12 лет.
Портфолио
- Экслибрис200 просмотров
- Прейскурант194 просмотра
- Макет для журнала239 просмотров
- Макет для пакетиков с сахаром204 просмотра
- Коллаж186 просмотров
- Фон для буклета986 просмотров
- Баннер135 просмотров
- Без названия181 просмотр
- Без названия180 просмотров
- Набросок167 просмотров
- Крепость258 просмотров
- Ласточкино Гнездо161 просмотр