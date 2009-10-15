ПОЛИГРАФИЯ (изготовление и допечатная подготовка макетов)

- буклеты

- плакаты

- календари

- визитки

- рекламные объявления

РАЗРАБОТКА

- логотипы

- знаки

- персонажи

ФОТОГРАФИЯ (есть архив, дворцы и парки Южного берега Крыма)

- фотосъёмка

- обработка

- фотомонтаж

Дизайн сайтов.

- идея

- макет в Adobe Photoshop

- создание шаблона страниц HTML (пока начальный уровень:)

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Рисую с детства, в Adobe Photoshop и Corel Draw - 12 лет.