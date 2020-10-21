Монтажник РЭА и приборов ручной монтаж SMD DIP

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Обязательные требования: форматы и предпочтения:

WORD, EX, PDF, JPG, монтажные схемы, перечень элементов, комплектация элементов для быстроты

выполнения, договор на производство работ. Все обсуждается при заключении

сделки.