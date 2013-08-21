arikmax

Арсений arikmax

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Заказчик

  • Сайт агенства недвижимости

    $250

    Необходимо сверстать и внедрить в самописную cms (которая не будет иметь ничего лишнего по сравнению с типовыми cms). Желательно cms на чистом php с Bootstrap. Но готов рассмотреть предложения кроме php... Если вы ...

    BootstrapPHP
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать, вставить кнопки + форму - modx 1.0.5

    $50

    Необходимо вместо флеш и банера http://c2n.me/iNmAny Сверстать и вставить следующие блоки: меню выбора услуги и форма заявки. http://c2n.me/iNmudP В дизайне psd https://yadi.sk/i/1oB4wkqaabdVh Функционал следующий: при входе на сайт пользователь видит ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработать дизайн для Маркетинг кита

    Разработать дизайн для Маркетинг кита для сайта sweets4.ru Рассматриваю исполнителей только с опытом создания данного продукта и только с портфолио примеров. Кит нужен под ключ и должна быть версия для печати ...

    Верстка полиграфии1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Joomla 2.5+VM2 -ошибка формирования цены

    $50

    Сайт magazzzon.um.la в связке joomla 2.5+VM2 В карточке товара (например magazzzon.um.la/index.php... при установке атрибутов не происходит изменение итоговой цены в Хроме/Яндекс. В опере это изменение происходит, но неправильно. пример: ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

smo-ke
Олег 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Сверстать, вставить кнопки + форму - modx 1.0.5
MODX
Понятная постановка задачи, оперативная оплата - все отлично, рекомендую!
Исполнитель отлично справился с задачей! Даже сделал мелкие пожелания по ходу работы
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