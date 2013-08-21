Необходимо сверстать и внедрить в самописную cms (которая не будет иметь ничего лишнего по сравнению с типовыми cms). Желательно cms на чистом php с Bootstrap. Но готов рассмотреть предложения кроме php... Если вы ...
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
11 лет назад
MODX
Понятная постановка задачи, оперативная оплата - все отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
Исполнитель отлично справился с задачей! Даже сделал мелкие пожелания по ходу работы