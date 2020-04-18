Дизайн интерьера

Мы-дизайнерыВиктория и Наталья. Мы закончили градостроительный факультет Самарского

архитектурно-строительного университета и теперь полностью посвящаем себя своей

любимой профессии. Занимаемся разработкой дизайнов интерьера. Предоставляем

полный комплект услуг: профессиональная консультация, разработка дизайн

проекта, авторский надзор. Работаем дистанционно с любыми регионами. Нашепортфолио: https://www.behance.net/gallery/95585723/portfolio? Пакет 1Стоимостьпроекта от 400 р за м2Составпроекта:· Обмерочный план (если вы проживаете вСамаре или Самарской области)· Варианты планировочных решений срасстановкой мебели и сантехники (3 варианта)· План демонтируемых перегородок· План возводимых перегородок· Схема открывания дверей· План привязки сантехники· План привязки светильников· Схема включения светильников· План привязки розеток, выключателей,электровыводов· План теплого пола Пакет “Дизайн”Стоимость проекта – от700 рублей за м2Состав проекта· Обмерный план (если вы проживаете вСамаре или Самарской области)· Варианты планировочных решений срасстановкой мебели и сантехники· План демонтажа существующих перегородок· План возводимых перегородок· Развертка стен с раскладкой плитки суказанием размеров и площади выбранного материала· План размещения сантехническогооборудования· Схема включения осветительных приборов· План размещения осветительных приборов· План размещения электрических розеток,электровыводов· План потолка с указанием типа материала· План размещения электрического подогревапола с привязкой регулятора· План пола (с указанием: отметки уровняпола, типа напольного покрытия, рисунка и размеров)· Экспликация напольных покрытий (суказанием площади выбранного материала)· Разрез и развертка стен с декоративнымиэлементами· План расстановки выбранной мебели· План дверей (с указанием размеровдверных проемов и открывания дверей)

Пакет “Под ключ”

Стоимость проекта-· Обмерный план (если вы проживаете вСамаре или Самарской области)· Варианты планировочных решений срасстановкой мебели и сантехники· План демонтажа существующих перегородок· План возводимых перегородок· Перспективы помещений в 3D (количествовариантов до согласования интерьера)· Развертка стен с раскладкой плитки суказанием размеров и площади выбранного материала· План размещения сантехническогооборудования· Схема включения осветительных приборов· План размещения осветительных приборов· План размещения электрических розеток,электровыводов· План потолка с указанием типа материала· План размещения электрического подогревапола с привязкой регулятора· План пола (с указанием: отметки уровняпола, типа напольного покрытия, рисунка и размеров)· Экспликация напольных покрытий (суказанием площади выбранного материала)· Разрез и развертка стен с декоративнымиэлементами· План расстановки выбранной мебели· План дверей (с указанием размеровдверных проемов и открывания дверей)· Консультации по выбору мебели (с выездомв салоны к поставщикам), сантехники, напольных, настенных и потолочных покрытий

в каждое помещение