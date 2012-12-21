arina_ezon

Создания сайта визитки для компании занимающейся логистикой и перевозками. Нужен кабинет для пользователей и форма обратной связи. [email protected] ответы также можно присылать на почту
- Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт11 лет назад
Создание интернет магазина такого функционала http://baby-one.com.ua/ по сложности с возможностью разных видов оплаты. [email protected] ответы также можно присылать на почту.Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день, необходимо создать группу для сайта http://vivamoda.com.ua/ , а также продвижение по всей Украине . [email protected] ответы также можно присылать на почту.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день, что можете предложить по кронтекстной рекламе http://vivamoda.com.ua/ [email protected] ответы также можно присылать на почту.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день, необходимо провести аудит сайта http://vivamoda.com.ua/ и его внутреннею оптимизацию . [email protected] ответы также можно присылать на почту.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день , нужно продвижение по Google Украина http://vivamoda.com.ua/ в топ-5 . Какие сроки вывода ? Как оплачивается продвижение с предоплатой или по факту? Продвижение вечными ссылками или ежемесячными ? ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт11 лет назад