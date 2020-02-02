arina_fox_05

Качественно, быстро и по теме. Эксклюзивные тексты ,которые ты не найдешь на просторах интернета
РумянцеваАрина Николаевна
Копирайтер
Графикработы: удаленная работа
Электроннаяпочта: [email protected]
Владениекомпьютером:Печать,сканирование, копирование документовИнтернетЭлектроннаяпочтаMicrosoft WordMicrosoft ExcelMicrosoft Power Point
Личныекачества:Отсутствиевредных привычек, энергичность, инициативность, самостоятельность,
ответственность, быстрая обучаемость.
В мои обязанности входит :
Составление плана тем для постов. Писать тексты на различные темы. Написание статей
для сайтов, блогов и т.д.
Также написание сочинений, эссе на любые темы.
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