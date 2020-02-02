arina_fox_05

Качественно, быстро и по теме. Эксклюзивные тексты ,которые ты не найдешь на просторах интернета

РумянцеваАрина Николаевна

Копирайтер

Графикработы: удаленная работа

Электроннаяпочта: [email protected]

Владениекомпьютером:Печать,сканирование, копирование документовИнтернетЭлектроннаяпочтаMicrosoft WordMicrosoft ExcelMicrosoft Power Point

Личныекачества:Отсутствиевредных привычек, энергичность, инициативность, самостоятельность,

ответственность, быстрая обучаемость.

В мои обязанности входит :

Составление плана тем для постов. Писать тексты на различные темы. Написание статей

для сайтов, блогов и т.д.

Также написание сочинений, эссе на любые темы.