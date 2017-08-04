arinabarnett

Интересующие сферы: веб-дизайн, перевод, рерайтинг, копирайтинг

Начинающий веб-дизайнер, переводчик с русского на английский, с английского на русский. Уровень владения английским языком - C1, немецким - B1. Студентка Нижегородского Лингвистического университета им. Добролюбова (факультет: лингвистика, профиль: немецкий язык). В данный момент в поисках новых проектов по дизайну сайтов и переводу, возмусь за проекты без предоплаты. Интересует любая работа, пишите в директ, либо на электронную почту: