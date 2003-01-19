arinakodaneva

Приветствую. Я занимаюсь предоставлением различных услуг в Интернете. У меня есть команда опытных специалистов.

Я занимаюсь предоставлением различных услуг по сферам:

-создание масок для Instagram

-настройка таргетированной рекламы

-сборка сайтов на tilda

-создание и оформление визитов, превью для видео, плакатов и объявлений

-создание графических иллюстраций под заказ

Всю эту работу выполняют мастера из моей команды. Имеются кейсы, которые представлены в моем Инстаграм аккаунте arina_workclub в актуальных историях. Цены не высокие и по договорённости. Общение проходит изначально в инстаграм, названном ранее, а далее для удобства можем перейти в ватсап или телеграм.

Жду ваших заказов.