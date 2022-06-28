arinapustovalov

Переводчик

Квалифицированный переводчик. Владею 9 языками мира на уровне носителя. Опыт работы переводчиком более 25 лет. Имеется три высших лингвистических образования. Сотрудничала со многими российскими и зарубежными бюро переводов. Делаю переводы аудио, видео, текстов различных направлений ( беру в работу как технические так и художественные тексты). Всегда рада сотрудничеству!)