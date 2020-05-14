arinasoblukova

Арина arinasoblukova

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Если делать - то делать хорошо. Грамотность, оперативность, качество
Рекрутинг (HR)
нет отзывов
$6/час
от $300от 50 часов
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$4/час
от $32от 1 дня
нет рейтинга
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$7/час
от $7от 1 часа
нет рейтинга