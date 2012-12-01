arinastyle

ДИЗАЙНЕЙ ИНТЕРЬЕРА

Проработав 7 лет дизайнером интерьера,

приобрела опыт и знания в сфере дизайна интерьера

изучение и анализ рынка, тенденций его развития,

анализ конкурентной среды,

разработка концепции и стратегии продвижения бренда,

поиски потенциального заказчика и его заинтересованности в услугах дизайна интерьера,

посещения выставок, обновление базы материалов,

постоянное усовершенствование знаний и навыков:

• подбор персонала по необходимости занятости в проекте: дизайнеров, визуализаторов работающих в 3DMax, архитекторов, декораторов,

• разработка рекламной продукции (статьи, сайт, брошюры, визитки),

• заключение успешных договоров и контрактов,

• разработка дизайн - проекта (полный пакет документов ArchiCAD-12 и 3D визуализация Artlantis2.1),

• работа со смежниками:

декоратор,

специалисты по установке вентиляции,

электрики,

отоплению,

строительные бригады,

отделочники,

дизайнеры ландшафта,

изготовители мебели,

• курирование проекта от заключения договора до сдачи объекта,

• авторский надзор.

Наши контакты:

Телефон: (067)4788442, (093)8100528,

E-mail: [email protected]

Примеры работ:

http://arina-style.blogspot.com/

http://arina---stil-dizajn.uaprom.net/

http://arina-stil-dizajn.uaprom.net/product_list

http://www.youtube.com/watch?v=6w7T3JsU82I

http://www.youtube.com/watch?v=-K4kyShXynY

http://www.youtube.com/watch?v=RU7jnHSIg_Q

http://www.youtube.com/watch?v=YzU8VW_w_e4

http://www.youtube.com/watch?v=Orhudhwg_dw