arinastyle

Проработав 7 лет дизайнером интерьера,
приобрела опыт и знания в сфере дизайна интерьера
изучение и анализ рынка, тенденций его развития,
анализ конкурентной среды,
разработка концепции и стратегии продвижения бренда,
поиски потенциального заказчика и его заинтересованности в услугах дизайна интерьера,
посещения выставок, обновление базы материалов,
постоянное усовершенствование знаний и навыков:
• подбор персонала по необходимости занятости в проекте: дизайнеров, визуализаторов работающих в 3DMax, архитекторов, декораторов,
• разработка рекламной продукции (статьи, сайт, брошюры, визитки),
• заключение успешных договоров и контрактов,
• разработка дизайн - проекта (полный пакет документов ArchiCAD-12 и 3D визуализация Artlantis2.1),
• работа со смежниками:
декоратор,
специалисты по установке вентиляции,
электрики,
отоплению,
строительные бригады,
отделочники,
дизайнеры ландшафта,
изготовители мебели,
• курирование проекта от заключения договора до сдачи объекта,
• авторский надзор.
Наши контакты:
Телефон: (067)4788442, (093)8100528,
E-mail: [email protected]
Примеры работ:
http://arina-style.blogspot.com/
http://arina---stil-dizajn.uaprom.net/
http://arina-stil-dizajn.uaprom.net/product_list
http://www.youtube.com/watch?v=6w7T3JsU82I
http://www.youtube.com/watch?v=-K4kyShXynY
http://www.youtube.com/watch?v=RU7jnHSIg_Q
http://www.youtube.com/watch?v=YzU8VW_w_e4