arisdreamer

Анастасия arisdreamer

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Копирайт, рерайт

Работаю в данной области более года.

В данный момент работаю с:

http://on-arts.ru/

Отзывы заказчиков

Sestra75
Ульяна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
21 отзыв
$13
10 баллов
14 лет назад
Ищу начинающего рерайтера
У Насти есть все качества для того чтобы стать успешным фрилансером: "чувство слова", организованность, пунктуальность, исполнительность, ответственность. В дальнейшем буду обязательно обращаться к Насте!
Ульяна, спасибо за лестный отзыв и проявленное понимание. Было приятно с Вами работать.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
нет рейтинга