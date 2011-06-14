Копирайт, рерайт
Работаю в данной области более года.
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Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$13
10 баллов
14 лет назад
У Насти есть все качества для того чтобы стать успешным фрилансером: "чувство слова", организованность, пунктуальность, исполнительность, ответственность. В дальнейшем буду обязательно обращаться к Насте!
Ответный отзыв
Ульяна, спасибо за лестный отзыв и проявленное понимание. Было приятно с Вами работать.
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
нет рейтинга