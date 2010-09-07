Дизайнер
Образование - художественное по специальности дизайн архитектурной среды.
Пришлось заниматься полиграфией, с начала трудовой деятельности.
3 года работы в РА.
Люблю рисовать "ручками" и на планшете, работаю в Adobe Illustrator, Photoshop, SAI, Corel Painter, Corel Draw, InDesign.
могу сделать: верстку, упаковку, рекламные модули,лифлеты, рекламные открытки, иллюстрацию, отрисовка объектов в векторе.
по вопросам сотрудничества можно обращаться в асю или на почту [email protected].
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Портфолио
- Дизайн упаковки для вина145 просмотров
- Стикеры для влажных салфеток296 просмотров
- Иллюстрация к снотворному препарату156 просмотров
- Фурия156 просмотров
- Печальная лиса227 просмотров
- Сказочная149 просмотров
- Приглашение на выставку121 просмотр
- Лифлет для врачей132 просмотра