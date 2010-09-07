Дизайнер

Образование - художественное по специальности дизайн архитектурной среды.

Пришлось заниматься полиграфией, с начала трудовой деятельности.

3 года работы в РА.

Люблю рисовать "ручками" и на планшете, работаю в Adobe Illustrator, Photoshop, SAI, Corel Painter, Corel Draw, InDesign.

могу сделать: верстку, упаковку, рекламные модули,лифлеты, рекламные открытки, иллюстрацию, отрисовка объектов в векторе.

по вопросам сотрудничества можно обращаться в асю или на почту [email protected].