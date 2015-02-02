arivashkina

Екатерина arivashkina

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Профессиональный переводчик

Профессионально выполняю переводы с/на английский-русский языки. Свободно владею английским, по специальности переводчик в сфере профессиональной коммуникации (гидротехническое строительство). Жила долгое время заграницей, работала в туристической сфере. Имею опыт перевода технических текстов, а также вебсайтов. 

С удовольствием рассмотрю любые предложения о работе, тк обожаю заниматься переводами. 

Переводы
нет отзывов
$2/час
от $15от 1 дня
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