Профессиональный переводчик

Профессионально выполняю переводы с/на английский-русский языки. Свободно владею английским, по специальности переводчик в сфере профессиональной коммуникации (гидротехническое строительство). Жила долгое время заграницей, работала в туристической сфере. Имею опыт перевода технических текстов, а также вебсайтов.

С удовольствием рассмотрю любые предложения о работе, тк обожаю заниматься переводами.