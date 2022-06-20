Работаю с программами:

Word;

PowerPoint;

Photoshop CS6.

По жизни немного перфекционист, поэтому гарантирую сделать работу качественно. Скорость зависит от объёма работы. Если не уверена в отличном результате — просто не берусь за это. Доступ к Интернету, ноутбуку и телефону есть 24/7.

С личных качеств могу выделить:

коммуникабельность;

оперативность;

самоотдача;

аккуратность;

ответственность.

Мы точно сработаемся. ;)