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Дарина Удовичко
ariya_d
ariya_d
22 года
Украина
/
Киев
2 года на
фриланс
-бирже
Была
2 года назад
Работаю с программами:
Word;
PowerPoint;
Photoshop CS6.
По жизни немного перфекционист, поэтому гарантирую сделать работу качественно. Скорость зависит от объёма работы. Если не уверена в отличном результате — просто не берусь за это. Доступ к Интернету, ноутбуку и телефону есть 24/7.
С личных качеств могу выделить:
коммуникабельность;
оперативность;
самоотдача;
аккуратность;
ответственность.
Мы точно сработаемся. ;)
PowerPoint
Photoshop
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