ariya_d

Дарина Удовичко ariya_d

 
22 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Работаю с программами:

  • Word;
  • PowerPoint;
  • Photoshop CS6.
По жизни немного перфекционист, поэтому гарантирую сделать работу качественно. Скорость зависит от объёма работы. Если не уверена в отличном результате — просто не берусь за это. Доступ к Интернету, ноутбуку и телефону есть 24/7.

С личных качеств могу выделить:

  • коммуникабельность;
  • оперативность;
  • самоотдача;
  • аккуратность;
  • ответственность.
Мы точно сработаемся. ;)
PowerPointPhotoshop