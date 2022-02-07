SMM-маркетолог
Я действующий СММ-специалист, в сфере полгода. Помогу вам оформить и упаковать профиль в Инстаграме, также занимаюсь платным и бесплатным продвижением. Помимо полного ведения, выполняю разовые заказы:
- составление визуала;
- оформление продающей шапки профиля;
- составление контент-плана постов и сторис;
- создание обложек для актуальных;
- сторисмейкерство(обработка фото и монтаж видео, если понадобится);
- написание постов;
- оформление taplink;
- настройка таргета через Инстаграм.
Сделаю работу качественно и в точно установленные сроки. Обращайтесь ко мне, если:
- не знаете как продать свой продукт/услугу;
- у вас нет времени на ведение аккаунта;
- у вас есть идеи, но вы не знаете как их реализовать.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Ведение профиля под ключ (статистика до/после)46 просмотров
- Визуал на 6/9/12/12+ постов61 просмотр