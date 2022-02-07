SMM-маркетолог

Я действующий СММ-специалист, в сфере полгода. Помогу вам оформить и упаковать профиль в Инстаграме, также занимаюсь платным и бесплатным продвижением. Помимо полного ведения, выполняю разовые заказы:

- составление визуала;

- оформление продающей шапки профиля;

- составление контент-плана постов и сторис;

- создание обложек для актуальных;

- сторисмейкерство(обработка фото и монтаж видео, если понадобится);

- написание постов;

- оформление taplink;

- настройка таргета через Инстаграм.

Сделаю работу качественно и в точно установленные сроки. Обращайтесь ко мне, если:

- не знаете как продать свой продукт/услугу;

- у вас нет времени на ведение аккаунта;

- у вас есть идеи, но вы не знаете как их реализовать.