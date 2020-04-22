монтаж видео/фото

Объединяю креатив, производство и маркетинг в одном месте! Делаю особенный видеоконтент способный развить и сделать узнаваемым Ваш бренд, увеличить продажи, сформировать и повысить имидж компании или просто зафиксировать результат. Видеоролики для бизнеса / заставки / превью

Презентационные ролики о компании / оформление презентаций

Имиджевые ролики / ведение YouTube канала на постоянной основе

Рекламные видеоролики/ Фото реклама Видеопрезентации / Банеры для сайтов/ Оформление Корпоративные фильмы/ Сценарии/ Разработка

Особые запросы

Разработка оформления инста аккаунта Озвучка видеоРазработка дизайна телеграмм/ютюб канала (банеры, лого, промо ролики)Монтаж любых роликов под ваши нуждыНакрутка на ваши соц сетиСоздание презентации power point с инфографикой