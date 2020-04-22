монтаж видео/фото
Объединяю креатив, производство и маркетинг в одном месте! Делаю особенный видеоконтент способный развить и сделать узнаваемым Ваш бренд, увеличить продажи, сформировать и повысить имидж компании или просто зафиксировать результат. Видеоролики для бизнеса / заставки / превью
Презентационные ролики о компании / оформление презентаций
Имиджевые ролики / ведение YouTube канала на постоянной основе
Рекламные видеоролики/ Фото реклама Видеопрезентации / Банеры для сайтов/ Оформление Корпоративные фильмы/ Сценарии/ Разработка
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