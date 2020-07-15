arkadiyvasilie

Васильев Аркадий arkadiyvasiliearkadiyvasilie
42 годаРоссия/Владимир
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Менеджер по интернет-маркетингу
Менеджер по интернет-маркетингу в X Casino Club.
Мои обязанности:
- SMM: ведение и развитие аккаунтов компании в соц.сетях (на английском языке).
- Контент-маркетинг: взаимодействие с англоговорящим контент-менеджером по написанию текстов. Самостоятельная подготовка и публикация фото и видео контента (обязательны навыки фото и видео съемки и навыки работы с фото- и видеоредакторами).
- Email-маркетинг: ведение базы подписчиков, подготовка рассылки, анализ эффективности.
- Инфлюенсер-маркетинг: работа с блогерами и инфлюенсерами (английский язык), оценка эффективности сотрудничества.
Действие аккаунта приостановлено!