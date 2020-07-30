Лингвист-переводчик

Переводами должен заниматься квалифицированный специалист имеющий переводческое образование. Я именно такой специалист. Свободно владею английским языком. Окончил частную школу Ribet Academy в США; окончил курсы политологии и лингвистики в калифорнийском университете Нортридж, США. Окончил Нижегородский государственный лингвистический университет имени Добролюбова по специальности Лингвист-Переводчик (Английский, Немецкий языки). Имею богатый опыт работы с иностранцами, регулярно перевожу переговоры и выполняю письменные переводы коммерческих и юридических текстов: договоры, сертификаты, дипломы, спецификации.

Охотно берусь за перевод книг, журналов, газет, и новостных лент.

Веду проф. Инстаграм

https://www.instagram.com/aram.translator/

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https://nnov.profi.ru/profile/ShatverovAA