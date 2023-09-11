arkhat0397mailru

дизайнер

Работаю в дизайнерских программах создаю логотипы, визитки, баннера, листовки, визуал социальных сетей, баннеров. Связи с развитием рынка труда мною было принято решения работать на удаленке, заниматься фрилансом и переквалифицировался на администрирования онлайн школ. Администрирую курсы на платформе GetCourse, настраиваю онлайн кабинеты для проведения вебинара платформе Bizon365, создаю стильные сайты на базе Tilda что поможет повысить конверсию и продажи вашего бизнеса.

Кроме могу набирать текстов, владею в совершенстве казахский и русский язык.