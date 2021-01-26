armagedosh

Актер озвучания и дубляжа

Диктор, актер закадрового озвучания и дубляжа. В проф.среде уже 5 лет. Озвучиваю на студии, работаю с профессиональным оборудованием и душой)

Демо диктор: cloud.mail.ru/public/hNQ7...

Демо дубляж: cloud.mail.ru/public/2Sf4...

Мой голос вы могли слышать на телеканалах: "Домашний", "Дисней", "2х2", "Мульт", "Карусель", "Дискавери". Работаю в таких студиях как: "Пифагор", "Новамедия", "Мобильное телевидение", "Кириллица", "Wakanim", "Kitchen", "Лексикон". Сделаю заказ в кротчайшие сроки)