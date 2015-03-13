Специалист по тендерам
Размещение и проведение закупок со стороны заказчика,уполномоченного органа.
Участие в закупках со стороны участника от мониторинга и анализацелесообразности участия до заключения контракта / договора.
Знание законов 94-ФЗ, 44-ФЗ, 223-ФЗ и связанных с ними правовыхактов.
Знание компьютера хорошее - офисные программы, прикладных программы, знание ОС Windows
98-...-7, программа Seldon. владение компьютерной терминологией, знание работы
компьютерной и офисной техники. Знание французского и английских языков.
Действие аккаунта приостановлено!
Юридические услуги
нет отзывов
$4/час
от $15от 3 часов
нет рейтинга