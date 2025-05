armen20053

WebScrapping & Web Parsing & Web Development & Programming

[English]

Hi I am Armen and I have 4 years experience in Programming, developing and implementing interactive websites, Web Scraping, Software

Development, Bot Development and etc. Able to complete projects

efficiently and satisfy customers with attractive, user friendly

websites.

[Technical skills]

HTML, CSS, SQL, PHP, JavaScript, Bootstrap, Jquery, Python, Python

Django, C# WPF, C# applications development, C# android application

development, Web Scrapping (BeaitfulSoup, Mechanize or C#

HtmlAgilityPack), Discord bot development and uploading on Server,

Graphic Design, Full-Stack Development.

[Русский]

Привет, меня зовут Армен, и у меня 4 года опыта в программировании, разработке и внедрении интерактивных веб-сайтов, веб-парсинга, программного обеспечения.Разработка, Разработка ботов и т. Д. Возможность выполнять проектыэффективно и удовлетворить клиентов привлекательными, удобнымивеб-сайты.

[Технические навыки]

HTML, CSS, SQL, PHP, JavaScript, Bootstrap, JQuery, Python, PythonDjango, C # WPF, разработка приложений на C #, приложение для Android на C #разработка, Web Scrapping (BeaitfulSoup, Mechanize или C #HtmlAgilityPack), Разработка и загрузка бота Discord на Сервер,Графический дизайн, Full-Stack разработка.