armx2

Иван armx2

 
43 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
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$80
выплачено фрилансерам
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безопасных платежей

  • Разработка логотипа

    Требуется помощь в доработке идеи логотипа для армянской общины или создание нового варианта. Необходимо представить 2 разных дизайна, которые отражают идентичность и ценности сообщества.

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

webkabanov
35 лет
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$80
10 баллов
6 лет назад
Редизайн главной страницы сайта
Спасибо за проект)
Хороший специалист!
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