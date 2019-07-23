Требуется помощь в доработке идеи логотипа для армянской общины или создание нового варианта. Необходимо представить 2 разных дизайна, которые отражают идентичность и ценности сообщества.
Логотипы и Знаки22 заявки
Закрыт
3 года назад
Требуется помощь в доработке идеи логотипа для армянской общины или создание нового варианта. Необходимо представить 2 разных дизайна, которые отражают идентичность и ценности сообщества.
Требуется разработка дизайна главной страницы сайта https://stroyprice.ru/ Возможно последующее обсуждение полного редизайна сайта.