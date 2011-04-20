Когда человек знает чего хочет, с ним работать не только приятно, но и легко. Алексей как раз из таких людей. Четкая постановка задачи, оперативный коннект по ходу работы и незамедлительная оплата - три кита, на которых зиждется репутация хорошего заказчика. Одним словом: рекомендую.