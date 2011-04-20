Необходимо создать корпоративную обложку для группы в Facebook и в Контакте. Тематика группы натуральная косметика.
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо обработать 5 фотографий баночек косметики, для установки их в интерент магазин. Сделать фотографии на прозрачном фоне и при необходимости подретушировать их.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо создать баннер размером 468х60 для сайта www.verana-shop.com баннер может быть как статичный, так и анимированый.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Надо- Создать встраиваемую в сайт систему подсчета дохода продавца от личных продаж и дохода от продаж его групп 1 и 2 уровней. Доход рассчитывается в зависимости от набранных баллов за продажу продуктов.Каждому продукту ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужен прайсл-лист в виде меню,формат А4.Презентации9 заявокЗакрыт11 лет назад
Что хотим: 1) Создание стартовой презентационной вкладки с возможностью размещения баннера, видео, формы обратной связи с клиентами и контактной информацией нашего бизнеса. 2) Создание собственного магазина/витрины с возможностью оформления заказа ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать статичный баннер размером 290х150 для форума. http://forum-dzintarsshop.ru/ Ждём Ваши предложения.Баннеры22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется на постоянной основе человек для продвижения и администрирования страницы компании в соц-сетях Facebook и ВКонтакте.Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужна главная страница для магазина косметики.Должна выглядеть как глянцевый журнал. Фото меняются. www.latcos.comДизайн сайтов43 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $200
По функциональности подойдет phpBB,нужен дизайн и возможность добавления банеров.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт12 лет назад
Дизайн уже разрабатываетса.Описание функций прилагаетса.Товаров много,Джумла заставляет стонать все хостинги где мы размещали свой магазин.Это и заставило принять решение о создании нового сайта. Жду ваших предложений.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сайт сделан на joomla 1.5+virtuemart. В связи с приобретением опыта работы с интерент-магазином и увелечением требований к сайту,возникла небходимость внести коррективы в его работу и вид.Список прилагаетса. Жду предложения с вашей ценой.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен14 лет назад