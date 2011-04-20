aromatic

Алексей aromatic

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Обработка 5 фотографий

    Необходимо обработать 5 фотографий баночек косметики, для установки их в интерент магазин. Сделать фотографии на прозрачном фоне и при необходимости подретушировать их.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание баннера

    Необходимо создать баннер размером 468х60 для сайта www.verana-shop.com баннер может быть как статичный, так и анимированый.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка системы подсчёта продаж

    Надо- Создать встраиваемую в сайт систему подсчета дохода продавца от личных продаж и дохода от продаж его групп 1 и 2 уровней. Доход рассчитывается в зависимости от набранных баллов за продажу продуктов.Каждому продукту ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Всё для фейсбук

    Что хотим: 1) Создание стартовой презентационной вкладки с возможностью размещения баннера, видео, формы обратной связи с клиентами и контактной информацией нашего бизнеса. 2) Создание собственного магазина/витрины с возможностью оформления заказа ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Баннер

    Необходимо сделать статичный баннер размером 290х150 для форума. http://forum-dzintarsshop.ru/ Ждём Ваши предложения.

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание системы управления.

    Дизайн уже разрабатываетса.Описание функций прилагаетса.Товаров много,Джумла заставляет стонать все хостинги где мы размещали свой магазин.Это и заставило принять решение о создании нового сайта. Жду ваших предложений.

    Joomla
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Изменения в сайте

    Сайт сделан на joomla 1.5+virtuemart. В связи с приобретением опыта работы с интерент-магазином и увелечением требований к сайту,возникла небходимость внести коррективы в его работу и вид.Список прилагаетса. Жду предложения с вашей ценой.

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$21
10 баллов
10 лет назад
Создать креативную обложку для группы в Facebook и в Контакте
Когда человек знает чего хочет, с ним работать не только приятно, но и легко. Алексей как раз из таких людей. Четкая постановка задачи, оперативный коннект по ходу работы и незамедлительная оплата - три кита, на которых зиждется репутация хорошего заказчика. Одним словом: рекомендую.
Отличное понимание поставленной задачи. Быстрое исполнение и оперативное внесение изменений возникающих в работе над проектом!!! Сотрудничество с Юрием оставляет только положительные эмоции и удовлетворённость от качественной работы! Рекомендую!!!
Ответный отзыв
normard
Денис 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Обработка 5 фотографий
Отличный заказчик Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Работа была сделана быстрее оговоренного срока, с отличным качеством! Быстрое реагирование на изменения в задании. Отличная коммуникация
Ответный отзыв
WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Создание баннера
Отлично поработали, оплата без задержек - рекомендую!
Быстро, качественно и в срок!
Ответный отзыв
vlacherk
Влад 
51 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$80
10 баллов
14 лет назад
Изменения в сайте
Joomla
Хороший, серьезный заказчик и человек. Четко расписывает пункты задания, быстро схватывает любую мысль, глубоко разбирается в задачах, которые выставляет. Работал без предоплаты и всё нормально.
Профессиональный подход к делу,консультации по ходу выполнения работы и готовность "пойти на встречу" . Что еще нужно для продуктивного сотрудничества? Полностью удовлетворен проделанной работой.
Ответный отзыв