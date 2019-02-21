aron_soft

Елена Назарова aron_soft

 
33 годаРоссия/Сочи
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
1С Настройка, обслуживание и программирование

- продажа продуктов 1С и подписки ИТС

- обновление конфигураций 1С

- защита информации в 1С

- программирование и доработка 1С под бизнес-процессы компании

- автоматизация бизнес-процессов.

- консультирование и обучение сотрудников

Сертификаты:

1С:Профессионал. Бухгалтерия 7.7 для бюджетных учреждений

1С:Профессионал. Бухгалтерия 8

1С:Профессионал. Платформа 1С:Предприятие 8.1

1С:Профессионал. Платформа 1С:Предприятие 8.2

1С:Профессионал. Бухгалтерия 8

1С:Профессионал. Бухгалтерский учет вер. 7.7

1С:Профессионал. Оперативный учет вер. 7.7

1С:Профессионал. Платформа 1С:Предприятие 8.1

1С:Специалист. Платформа 1С:Предприятие 8

1С:Профессионал. Платформа 1С:Предприятие 8.3

Защита информации