1С Настройка, обслуживание и программирование
- продажа продуктов 1С и подписки ИТС
- обновление конфигураций 1С
- защита информации в 1С
- программирование и доработка 1С под бизнес-процессы компании
- автоматизация бизнес-процессов.
- консультирование и обучение сотрудников
Сертификаты:
1С:Профессионал. Бухгалтерия 7.7 для бюджетных учреждений
1С:Профессионал. Бухгалтерия 8
1С:Профессионал. Платформа 1С:Предприятие 8.1
1С:Профессионал. Платформа 1С:Предприятие 8.2
1С:Профессионал. Бухгалтерия 8
1С:Профессионал. Бухгалтерский учет вер. 7.7
1С:Профессионал. Оперативный учет вер. 7.7
1С:Профессионал. Платформа 1С:Предприятие 8.1
1С:Специалист. Платформа 1С:Предприятие 8
1С:Профессионал. Платформа 1С:Предприятие 8.3
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