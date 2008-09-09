Контактная информация:

icq 61573761

тел. (495) 369-7881

Для заказчиков:

1. Полное портфолио на www.art-motor.ru

2. Работа только с предоплатой в 50%.

3. Спасибо за отзывы и комментарии.

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Pepsi, McDonalds, Единая Россия, МВД России, Инвестиционный Кредитный Банк, Ferrero, Haali Reader, Freestyle Park, сеть магазинов "Звук Вокруг", Уникум, ТРИА, Club Med, Capital Tour, Mostravel, Аврора-Интур, LIMONI, Времена года, EMANSI, ТЕХКОН, Межрегиональная Ассоциация Предпренимателей, АН Гильдия, гипермаркет МЕГАПОЛИС, МОСНЕТ, IMSYS, мебельная фабрика "Аллегро-Классика", Русская Ассоциация Фэншуй

ПРоекты:

http://www.art-motor.ru/

http://www.novate.ru/

http://www.lokomotiv.info/