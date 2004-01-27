arrina_kovaleva

Я Арина и я графический дизайнер :) Имею профессиональное художественное образование

Получаю высшее образование по специальности дизайнер цифровых медиа

Победитель международных конкурсов в сфере рисования

Разработка логотипа, создание визиток/плакатов, отрисовка персонажа, дизайн тату, реставрация/ретушь фотографии и многое другое

Владею пограммами Photoshop и Illustrator IllustratorPhotoshop

Я против войны в Украине !