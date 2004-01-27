arrina_kovaleva

Арина Ковалёва arrina_kovalevaarrina_kovaleva
19 летРоссия/Санкт-Петербург
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Я Арина и я графический дизайнер :)
Имею профессиональное художественное образование
Получаю высшее образование по специальности дизайнер цифровых медиа
Победитель международных конкурсов в сфере рисования
Разработка логотипа, создание визиток/плакатов, отрисовка персонажа, дизайн тату, реставрация/ретушь фотографии и многое другое
Владею пограммами Photoshop и Illustrator
Я против войны в Украине!