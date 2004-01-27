arrina_kovaleva

Арина Ковалёва arrina_kovaleva

 
19 летРоссия/Санкт-Петербург
год на фриланс-бирже
Была
год назад

Я Арина и я графический дизайнер :)

  • Имею профессиональное художественное образование

  • Получаю высшее образование по специальности дизайнер цифровых медиа

  • Победитель международных конкурсов в сфере рисования

  • Разработка логотипа, создание визиток/плакатов, отрисовка персонажа, дизайн тату, реставрация/ретушь фотографии и многое другое

  • Владею пограммами Photoshop и Illustrator

IllustratorPhotoshop