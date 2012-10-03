ars_elena

Елена ars_elena

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Переводчик с английского, редактор художественных текстов

Образование:

2010-2012: Санкт-Петербургский государственный университет

Специальность: искусства и гуманитарные науки (магистр)

Bard College, New York

Certificate of Advanced Study in Intercultural Education

2005-2010: Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Специальность: теория и методика преподавания иностранных языков и культур (специалист)

2006-2010: Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Специальность: культурология (бакалавр)