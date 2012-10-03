Переводчик с английского, редактор художественных текстов
Образование:
2010-2012: Санкт-Петербургский государственный университет
Специальность: искусства и гуманитарные науки (магистр)
Bard College, New York
Certificate of Advanced Study in Intercultural Education
2005-2010: Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Специальность: теория и методика преподавания иностранных языков и культур (специалист)
2006-2010: Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Специальность: культурология (бакалавр)
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