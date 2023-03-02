ars_logachev

Создаю эстетику через технологию

Создание качественных веб-сайтов и приложений - это мое призвание, и я имею более четырех лет опыта в этой сфере. Я участвовал в разработке таких проектов, как СКБ Контур, ESET и PRO32, которые получили высокие оценки и отзывы пользователей.

Я использую самые современные технологии веб-разработки, включая HTML5(BEM), CSS3(Sass,Less,Scss), JavaScript и PHP. Я также знаком с такими сборщиками проектов, как Webpack и Gulp, что позволяет мне оптимизировать и ускорить процесс разработки.

Моя экспертиза включает работу с популярными библиотеками, такими как Bootstrap, Lodash, Simpleparallax.js, Lazyload.js, Swiper и другие.

Кроме того, я знаком с CMS Wordpress, и мои навыки в области графического дизайна включают работу с Figma, Adobe Photoshop и Pixso.

Мой личный сайт, https://ars-log.ru/, демонстрирует мои проекты и способности в области веб-разработки. Если вы ищете профессионала, который создаст для вас веб-сайт высокого качества с удобным интерфейсом, то я готов к работе. Свяжитесь со мной и давайте начнем!