ars_one

Александр ars_one

 
49 летУкраина/Макеевка
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Образование :

1992 – 1997 гг.:  Донецкий государственный технический университет.

Факультет: Компьютеризированные информационные технологии и автоматика.

Специальность: автоматика и управление в технических системах (инженер-электрик).

Опыт работы:

1998г. – 2005г. – Инженер-электроник бюротехнического обслуживания вычислительной техники сектора технического

обслуживания ОАСУ.

Ремонти техническое обслуживание аппаратного обеспечения, локальной сети.

 

2005 г. – 2008г. – Математик сектора администрированиясистем и Интернет-технологий ОАСУ.

Администрированиесерверов SCO UNIX, прокси-сервера Linux, СУБД Oracle, поддержка ОС Windows на клиентских ПК и т.д.

 

2008г.– 2009 г. – Аналитик компьютерных систем отдела сервисной поддержки и аналитики.

АдминистрованиеБД  MySQL, программирование сайтасервисной поддержки (PHP,Javascript)

 

2009г. – 2013 г. – Ведущий инженер покомпьютерным системам отдела сервисной поддержки и аналитики.

 

2013г. – 2014 г. – Специалист постандартизации и контролю информационно-технологических процессов департамента

ИТ финансовой дирекции ОАО «Метинвест».

VBA-интерфейсформирования документов из таблиц Excel.

 

Профессиональные навыки:

 

Техническое обслуживание серверов, сети, ПК, оргтехники на предприятии.  Администрирование локальной сети, домена, прокси-сервера, баз данных Oracle, MySQL.

 

Программирование и дизайн:

 

  • Microsoft Visual C++  - 2 года
  • C# - 4 года
  • PHP, CSS, HTML, MySQL – 2 года
  • Unity3D (C#) 2 года
PHPJavascriptMySQLOracleHTMLCSSLinuxUnixVBA