Образование :
1992 – 1997 гг.: Донецкий государственный технический университет.
Факультет: Компьютеризированные информационные технологии и автоматика.
Специальность: автоматика и управление в технических системах (инженер-электрик).
Опыт работы:
1998г. – 2005г. – Инженер-электроник бюротехнического обслуживания вычислительной техники сектора технического
обслуживания ОАСУ.
Ремонти техническое обслуживание аппаратного обеспечения, локальной сети.
2005 г. – 2008г. – Математик сектора администрированиясистем и Интернет-технологий ОАСУ.
Администрированиесерверов SCO UNIX, прокси-сервера Linux, СУБД Oracle, поддержка ОС Windows на клиентских ПК и т.д.
2008г.– 2009 г. – Аналитик компьютерных систем отдела сервисной поддержки и аналитики.
АдминистрованиеБД MySQL, программирование сайтасервисной поддержки (PHP,Javascript)
2009г. – 2013 г. – Ведущий инженер покомпьютерным системам отдела сервисной поддержки и аналитики.
2013г. – 2014 г. – Специалист постандартизации и контролю информационно-технологических процессов департамента
ИТ финансовой дирекции ОАО «Метинвест».
VBA-интерфейсформирования документов из таблиц Excel.
Профессиональные навыки:
Техническое обслуживание серверов, сети, ПК, оргтехники на предприятии. Администрирование локальной сети, домена, прокси-сервера, баз данных Oracle, MySQL.
Программирование и дизайн:
- Microsoft Visual C++ - 2 года
- C# - 4 года
- PHP, CSS, HTML, MySQL – 2 года
- Unity3D (C#) – 2 года