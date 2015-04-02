Копирайтер, спичрайтер, писатель, автор книг и любых других текстов

Профессиональный опыт:

Автор более 100 книг, вышедших в российских издательствах«Эксмо», «АСТ», «Питер», «БХВ», «Феникс». Ряд работ стали бестселлерами, успешно выдержав несколько тиражей.

Спичрайтинг. Подготовка текстов выступлений, интервью,докладов, прочих материалов для государственных деятелей высокого ранга.

Написание продающих текстов для сайтов с учетом требований СЕО-оптимизации (три года беспрерывной каждодневной работы со

средней скоростью 15-20 тыс. символов без пробелов в день). Техническое документирование, разработка help-проектов, инструкций, описаний, пользовательских руководств, в том числе для программных продуктов ERP-класса.

Безусловное исполнение сроков.

Четкое соблюдение технических заданий.

Безупречное качество текстов (редактура не требуется).

Ответственность, профессионализм, честность. Безукоризненная репутация.

Готовность к длительному сотрудничеству.

Высокие расценки.

Требовательность к постановке задач. Абстрактные,неконкретные, неоднозначно толкуемые задания не интересуют. Клиент должен четко знать и понимать, что он хочет получить.

Полное отрицание тестовых заданий. Есть немало готовых работ, предоставляемых в качестве образца по требованию потенциального клиента. Это позволяет быстро получить объективное мнение об уровне профессионализма автора и его пригодности для выполнения конкретного заказа.

Любые книги и тексты под заказ. Мемуары, автобиографические произведения для известных людей ("звезды" спорта, политики,

шоу-бизнеса, крупные бизнесмены). Тексты для выступлений (спичрайтинг).

Профессионально. Дорого.