Копирайтер, спичрайтер, писатель, автор книг и любых других текстов
Профессиональный опыт:
- Автор более 100 книг, вышедших в российских издательствах«Эксмо», «АСТ», «Питер», «БХВ», «Феникс». Ряд работ стали бестселлерами,
успешно выдержав несколько тиражей.
- Спичрайтинг. Подготовка текстов выступлений, интервью,докладов, прочих материалов для государственных деятелей высокого ранга.
- Написание продающих текстов для сайтов с учетом требований СЕО-оптимизации (три года беспрерывной каждодневной работы со
- Техническое документирование, разработка help-проектов, инструкций, описаний, пользовательских руководств, в том числе для программных
средней скоростью 15-20 тыс. символов без пробелов в день).
продуктов ERP-класса.
- Безусловное исполнение сроков.
- Четкое соблюдение технических заданий.
- Безупречное качество текстов (редактура не требуется).
- Ответственность, профессионализм, честность. Безукоризненная репутация.
- Готовность к длительному сотрудничеству.
- Высокие расценки.
- Требовательность к постановке задач. Абстрактные,неконкретные, неоднозначно толкуемые задания не интересуют. Клиент должен четко
знать и понимать, что он хочет получить.
- Полное отрицание тестовых заданий. Есть немало готовых работ, предоставляемых в качестве образца по требованию потенциального клиента.
Это позволяет быстро получить объективное мнение об уровне профессионализма
автора и его пригодности для выполнения конкретного заказа.
Любые книги и тексты под заказ. Мемуары, автобиографические произведения для известных людей ("звезды" спорта, политики,
шоу-бизнеса, крупные бизнесмены). Тексты для выступлений (спичрайтинг).
Профессионально. Дорого.
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