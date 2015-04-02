arsen211

Алексей Гладкий arsen211

 
52 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Копирайтер, спичрайтер, писатель, автор книг и любых других текстов

Профессиональный опыт:

  • Автор более 100 книг, вышедших в российских издательствах«Эксмо», «АСТ», «Питер», «БХВ», «Феникс». Ряд работ стали бестселлерами,

    успешно выдержав несколько тиражей.

  • Спичрайтинг. Подготовка текстов выступлений, интервью,докладов, прочих материалов для государственных деятелей высокого ранга.
  • Написание продающих текстов для сайтов с учетом требований СЕО-оптимизации (три года беспрерывной каждодневной работы со

    • средней скоростью 15-20 тыс. символов без пробелов в день).

  • Техническое документирование, разработка help-проектов, инструкций, описаний, пользовательских руководств, в том числе для программных

    • продуктов ERP-класса.

 Мои плюсы:
  • Безусловное исполнение сроков.
  • Четкое соблюдение технических заданий.
  • Безупречное качество текстов (редактура не требуется).
  • Ответственность, профессионализм, честность. Безукоризненная репутация.
  • Готовность к длительному сотрудничеству.
Мои минусы:
  • Высокие расценки.
  • Требовательность к постановке задач. Абстрактные,неконкретные, неоднозначно толкуемые задания не интересуют. Клиент должен четко

    знать и понимать, что он хочет получить.

  • Полное отрицание тестовых заданий. Есть немало готовых работ, предоставляемых в качестве образца по требованию потенциального клиента.

    • Это позволяет быстро получить объективное мнение об уровне профессионализма

    автора и его пригодности для выполнения конкретного заказа.

Мои услуги:

Любые книги и тексты под заказ. Мемуары, автобиографические произведения для известных людей ("звезды" спорта, политики,

шоу-бизнеса, крупные бизнесмены). Тексты для выступлений (спичрайтинг).

Профессионально. Дорого.  