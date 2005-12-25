arsenie_eshanu

Имею опыт работы создания, редактирования, работы с текстом, цитирования и использования источников. Публиковали в румынском журнале на тему философии и религии. Работал с античными текстами в области истории, большая база знаний в области мифологии древней Европы и не только. Уже имел опыт читать лекции на публику на исторические и этнографические темы. Анализировал и читал работы по фольклору, этнографии восточных славян и румын. Владею румынским, русскими языками, базовым итальянским и английским.