Ищу временную, удаленную работу.

Выполню заказы по изготовлению макетов для рекламной полиграфии.

Дизайн и верстка буклетов, журналов, каталогов, рекламных модулей.

Полное ведение проектов до сдачи материала в типографию.

Владение всеми основными пакетами верстки и редактирования растровых и векторных изображений Adobe\Corel, опыт работы дизайнером-верстальщиком более 15 лет, самостоятельная разработка оригинал-макетов, спуск полос, создание PS-файлов, опыт предпечатной подготовки, знание основных процессов полиграфии, опыт сопровождения заказов в типографиях от подготовки оригинал-макета к печати до получения готового тиража. Интересует удаленная работа, другие варианты рассматриваются, возможна разовая работа. Принимается оплата по безналичному расчету с выпиской необходимых бухгалтерских документов.