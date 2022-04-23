Екатерина Писаревская arsenikarsenik
Ищу временную, удаленную работу.
Выполню заказы по изготовлению макетов для рекламной полиграфии.
Дизайн и верстка буклетов, журналов, каталогов, рекламных модулей.
Полное ведение проектов до сдачи материала в типографию.
Владение всеми основными пакетами верстки и редактирования растровых и векторных изображений Adobe\Corel, опыт работы дизайнером-верстальщиком более 15 лет, самостоятельная разработка оригинал-макетов, спуск полос, создание PS-файлов, опыт предпечатной подготовки, знание основных процессов полиграфии, опыт сопровождения заказов в типографиях от подготовки оригинал-макета к печати до получения готового тиража. Интересует удаленная работа, другие варианты рассматриваются, возможна разовая работа. Принимается оплата по безналичному расчету с выпиской необходимых бухгалтерских документов.
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