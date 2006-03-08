arseniynoman

Арсений Иванов-Номан arseniynoman

 
17 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

3 года опыта работы дизайнером.

Основные специальности: ретушь, цветокоррекция, удаление объектов и водяных знаков, фотомонтаж.

С моими работами можете ознакомиться в портфолио.