Арсений Иванов-Номан arseniynomanarseniynoman
17 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
3 года опыта работы дизайнером.
Основные специальности: ретушь, цветокоррекция, удаление объектов и водяных знаков, фотомонтаж.
С моими работами можете ознакомиться в портфолио.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Удаление надписи с нот1 просмотр
- Удаление водяных знаков1 просмотр
- Удаление номера1 просмотр
- Замена цвета авто-кресел1 просмотр
- Обтравка и замена фона2 просмотра
- Удаление объектов1 просмотр