arsenlight

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Удивительно, но от исправности одной-единственной автомобильной лампы зависит иногда возможность безопасной эксплуатации автомобиля. Дело в том, что в тёмное время суток одной из главных проблем при управлении транспортным средством становится качественное освещение дороги. Двигаться по тёмной трассе не только неудобно и опасно, но часто и вовсе невозможно. А кроме того, правила эксплуатации транспортных средств прямо запрещают езду в ночное время с неисправным освещением. Ещё более надёжность работы осветительных приборов актуальна при управлении грузовыми автомобилями и автобусами – при дальнем следовании их экипажам приходится двигаться в течение круглых суток, поэтому на таких машинах следует применять качественное осветительное оборудование. Традиционные лампочки накаливания, верой и правдой служившие многим поколениям водителей, сегодня уже давно канули в прошлое. Им на смену пришли более надёжные, эффективные и экономичные аналоги – галогенные авто лампы, светодиодные и ксеноновые лампочки. Рассмотрим вкратце, чем они отличаются.

Лампы ксеноновые способны обеспечить наибольший уровень освещённости при довольно экономичном энергопотреблении. В качестве осветительного элемента здесь используется стеклянная колба со смесью инертных газов, в которой образуется электрическая дуга. Для образования дуги необходимо высоковольтное импульсное напряжение, эту задачу выполняет блок розжига ксенона. К недостаткам таких ламп некоторые водители относят то, что для того, чтобы «разгореться» им требуется некоторое время. Галогенные авто лампы сегодня наиболее широко распространены, их охотно используют в головной оптике – ближний и дальний свет, противотуманное освещение. Однако, несмотря на их надёжность и высокую интенсивность излучения, уже сегодня намечается тенденция к снижению их популярности – тому причиной их относительно высокое энергопотребление. Наиболее же экономичными на сегодняшний день являются светодиодные авто лампы. Также они отменно надёжны, долговечны, компактны, а также нечувствительны к перепадам напряжения в электросети. По сравнению с устаревшими лампами накаливания все эти разновидности обладают рядом преимуществ:

* они экономичны;

* дают повышенную яркость;

* устойчивы к воздействию вибрации и влажности;

* имеют долгий срок службы.

Напоследок следует упомянуть, что в большинстве автобусов и грузовиков напряжение бортовой сети составляет 24 V – в отличие от легковых автомобилей, где напряжение сети ровно в два раза ниже. Это тоже следует учесть при выборе авто ламп.