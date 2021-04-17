Разрабатываю, дорабатываю приложения для android. Курсовые работы, лабораторные, частные проекты и тп. Низкие цены, создание в срок, поддержка вашего

Разрабатываю, дорабатываю приложения для android. Курсовые работы, лабораторные, частные проекты и тп. Низкие цены, создание в срок, поддержка вашего проекта. Разрабатываю в среде android studio (java, kotlin).

есть готовое приложение для изучения английского языка - https://drive.google.com/file/d/1qEf6BvW23SCLDzTr2vpZkABovxJhntjL/view . сейчас разрабатываю другое приложение, оно еще в разработке, при необходимости могу отправить скрины.

стек: java, kotlin, recyclerview, retrofit2, material design, navigation component, livecycle, livedata, OOП