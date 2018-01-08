Создание сайтов под ключ/SEO-продвижение

НАВЫКИ:

Web-разработка:

Верстка: / HTML5+CSS3

Программирование: / PHP5 / Ajax / JavaScript

Сценарии на странице: / jQuery / Node.js /

Дизайн / Графика: / Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / Corel Draw

CMS: Wordpress, Joomla!, OpenCart, MODX, PrestaShop, Drupal + своя собственная.

Фреймворки: BOOTSRAP, LARAVEL

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SEO оптимизация и SEO-маркетинг

Занимаюсь поддержкой и раскруткой сайтов, их продвижением

Осуществляю как внутреннею оптимизацию самого сайта, так и в поисковых системах (внешнюю)

Провожу аудит сайта и анализ по поисковым запросам

Занимаюсь раскруткой сайта/группы в социальных сетях

Продажа/покупка ссылок для продвижения сайта в поисковых системах

Вывожу сайта на первую страницу поиска по ключевым(поисковым) запросам

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Техническая поддержка сайта

Техническая поддержка сайта/сайтов на оговоренный период времени

Помощь с доменным именем и хостингом

Исправление ошибок в программном коде, дизайне

Доработка сайта

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Написание статей:

копирайтинг

SEO-копирайтинг

рерайтинг

перевод статей с английского/русского на русский/английский (в том числе технический английский)

перевод статей на чешский и обратно

перевод статей на испанский и обратно

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Знание языков/переводы:

русский

украинский

английский

чешский

испанский