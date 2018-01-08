НАВЫКИ:
Web-разработка:
Верстка: / HTML5+CSS3
Программирование: / PHP5 / Ajax / JavaScript
Сценарии на странице: / jQuery / Node.js /
Дизайн / Графика: / Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / Corel Draw
CMS: Wordpress, Joomla!, OpenCart, MODX, PrestaShop, Drupal + своя собственная.
Фреймворки: BOOTSRAP, LARAVEL
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SEO оптимизация и SEO-маркетинг
Занимаюсь поддержкой и раскруткой сайтов, их продвижением
Осуществляю как внутреннею оптимизацию самого сайта, так и в поисковых системах (внешнюю)
Провожу аудит сайта и анализ по поисковым запросам
Занимаюсь раскруткой сайта/группы в социальных сетях
Продажа/покупка ссылок для продвижения сайта в поисковых системах
Вывожу сайта на первую страницу поиска по ключевым(поисковым) запросам
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Техническая поддержка сайта
Техническая поддержка сайта/сайтов на оговоренный период времени
Помощь с доменным именем и хостингом
Исправление ошибок в программном коде, дизайне
Доработка сайта
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Написание статей:
копирайтинг
SEO-копирайтинг
рерайтинг
перевод статей с английского/русского на русский/английский (в том числе технический английский)
перевод статей на чешский и обратно
перевод статей на испанский и обратно
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Знание языков/переводы:
русский
украинский
английский
чешский
испанский
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