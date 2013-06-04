arsty

Сергей arsty

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

mulbergerio
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
12 лет назад
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Было приятно работать. Чётко поставленная задача, моментальная оплата.
Порадовало грамотное и оперативное выполнение поставленной задачи.
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listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$24
10 баллов
14 лет назад
Нужна статья сегодня женской тематики 12к символов
Приятно было работать с Сергеем. Точное ТЗ, мгновенная оплата, приятное общение. С удовольствием продолжу сотрудничество и рекомендую всем!
Интересный качественный текст, точное выполнение задания, продолжу сотрудничать. Рекомендовать не буду, а то еще на меня времени не останется :)
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Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$60
10 баллов
14 лет назад
Нужна статья сегодня женской тематики 12к символов
Задание было поставлено четко, оплата произведена молниеносно, всем рекомендую сотрудничать с Сергеем!
Большой объем работы сделан в минимально короткие сроки, всем рекомендую
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