На сайте maskaskazka.ru в мобильной версии есть блок рекламы, который всплывает через определенное время и прилипает к низу. При этом страница перестает прокручиваться, пока не закроешь рекламу. Надо, что бы страница прокручивалась.
- HTML-верстка9 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно переделать часть кода в плагине для joomla 2.5, отвечающую за добавление в оригинальные тексты яндекса, со старой (второй) версии api но новую (третью) версию api яндекса https://tech.yandex.ru/webmaster/ В прикрепленном файле код для правки ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $1
Скопировать текст и разместить на сайте (joomla 2.5). Скопировать-вставить description. Скопировать (если нет, написать)-вставить title. Подобрать картинки (мин. 2 на статью в зависимости от объема текста), придумать к ним alt, title. ...Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $70
Необходимо сделать логотип и шапку для сайта pro-imbir.ru Шапка размером 1040*180px должна содержать логотип, поле “поиск”и меню.Дизайн сайтов57 заявокЗакрыт10 лет назад
Стали перепрыгивать картинки одна под одну, например здесь http://goo.gl/eB8FRt , а было так http://snag.gy/S507y.jpg Необходимо сделать так, как на картинке.HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
Для наполнения сайтов требуется контент-менеджер. Сайты работают на joomla и WP Что нужно делать: - выложить присланную копирайтером статью; - найти и вставить ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт12 лет назад
С помощью javascript необходимо скопировать меню на сайте, заменить в нем класс и вставить в подвале сайта. Плюс сделать, что бы логотип в шапке сайта также выводился с помощью JS. Скрипт должен быть в отдельном ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется редактор для проверки статей женской тематики. Нужен грамотный внимательный человек для проверки текстов. Филологическое образование приветствуется. От вас требуется: - Проверить текст на наличие всех видов ошибок: грамматических, орфографических, пунктуационных, логических ...Редактирование и Корректура24 заявкиЗакрыт12 лет назад
Для наполнения женского сайта требуется контент-менеджер. Сайт работает на joomla 2.5. Что нужно делать: - выложить присланную копирайтером статью; - найти и вставить картинки, прописать ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт12 лет назад
Ищу грамотных и ответственных копирайтеров для наполнения женского сайта. От вас требуется: - интересный, полезный контент, раскрывающий заданную тему; - отсутствие орфографических, синтаксических, стилистических ошибок; - органичное ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть экселевский файл (.xlsx) с множеством листов. В листе два первых значащих столбца. В первом столбце имеют значение фразы, которым соответствуют по 10 параметров во втором столбце. Необходимо начиная с конца документа сформировать группы из ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужен плагин для добавления статей из Joomla 2.5 в оригинальные тексты в яндекс.вебмастер. У яндекса для этого есть api http://api.yandex.ru/webmaster/doc/dg/yandex-webmaster-dg.pdf Примерно, то что нужно уже реализовано для wordpress http://www.theredhaired.ru/poleznoe/originalnye-teksty-yandex-webmaster-wordpress-plugin.htmlВеб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно добавить в плагин TinyMCE для Joomla 2.5 кнопку, при нажатии на которую необходимо, что бы копировался и вставлялся первый абзац и еще выполнялись бы некоторые несложные действия с ним. Например, нужно, что бы ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
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Сделать шаблон для joomla 2.5 из psdHTML-верстка11 заявокЗакрыт12 лет назад
На странице http://berry-lady.ru/psihologiya/otnosheniya/298-pochemu-muzhchiny-izmenyayut-zhenam.html есть содержание, откуда можно быстро перейти в нужное место внутри страницы, но при переходе блок улетает вверх. Необходимо подправить css, что бы блок не улетал и отображался весь текст страницы.HTML-верстка10 заявокЗакрыт13 лет назад
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Нужен новый дизайн и логотип для сайта http://berry-lady.ruДизайн сайтов28 заявокЗакрыт13 лет назад
Предлагайте вашу цену за 1кКопирайтинг3 исполнителяЗавершен14 лет назад
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Нужен новый дизайн для сайта http://matesha.ruДизайн сайтов36 заявокЗакрыт14 лет назад