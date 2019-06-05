art-ao

Анастасия art-ao

 
36 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Индивидуальный подход. Сжатые сроки. Разумные цены

Профессиональное высшее образование (Графический дизайнер), специалист. 

Опыт в полиграфии 10 лет. С 2018 года, работаю самостоятельно. Развиваюсь в области WEB-дизайна.

Работала в рекламном агентстве с собственным производством, знаю весь процесс. 

Выполняю обширный спектр услуг по дизайну и верстке: 

  • визитки, листовки, рекламные модули, буклеты, календари, брошюры разной сложности
  • логотипы, айдентика, брендбук
  • широкоформатная печать (оклейка стендов, роллапы, стенд стейджи и многое другое)
  • работа с упаковкой.
Заинтересована в  длительном сотрудничестве. Есть ИП.
Брендбук
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