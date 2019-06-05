Индивидуальный подход. Сжатые сроки. Разумные цены

Профессиональное высшее образование (Графический дизайнер), специалист.

Опыт в полиграфии 10 лет. С 2018 года, работаю самостоятельно. Развиваюсь в области WEB-дизайна.

Работала в рекламном агентстве с собственным производством, знаю весь процесс.

Выполняю обширный спектр услуг по дизайну и верстке:

визитки, листовки, рекламные модули, буклеты, календари, брошюры разной сложности

логотипы, айдентика, брендбук

широкоформатная печать (оклейка стендов, роллапы, стенд стейджи и многое другое)

работа с упаковкой.

Заинтересована в длительном сотрудничестве. Есть ИП.