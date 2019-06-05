Индивидуальный подход. Сжатые сроки. Разумные цены
Профессиональное высшее образование (Графический дизайнер), специалист.
Опыт в полиграфии 10 лет. С 2018 года, работаю самостоятельно. Развиваюсь в области WEB-дизайна.
Работала в рекламном агентстве с собственным производством, знаю весь процесс.
Выполняю обширный спектр услуг по дизайну и верстке:
- визитки, листовки, рекламные модули, буклеты, календари, брошюры разной сложности
- логотипы, айдентика, брендбук
- широкоформатная печать (оклейка стендов, роллапы, стенд стейджи и многое другое)
- работа с упаковкой.
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Портфолио
- Упаковка для небулайзера PARI81 просмотр
- Приглашение на свадьбу58 просмотров
- Фирменный пакет РДС91 просмотр
- Буклет ингаляционный прибор PARI80 просмотров
- Приглашение на конференцию FILORGA80 просмотров
- Брошюра Baxter53 просмотра
- Блокнот с индивидуальным блоком63 просмотра
- Буклет-меню для японского ресторана86 просмотров
- Визитка ELVAN56 просмотров
- Флаер для семейного кафе98 просмотров
- Брошюра FILORGA79 просмотров
- Брошюра Baxter72 просмотра