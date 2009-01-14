Виктор Сапраньков art-fly-sharkeart-fly-sharke
36 летБеларусь/Гомель
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Опыт работы в 3D более 4-х лет.
Так же владею PHOTOSHOP и Corel
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- ТЕХНОКАП 2216 просмотров
- ТЕХНОКАП345 просмотров
- Ручки224 просмотра
- Инструкция241 просмотр
- КЛЮЧИ 3180 просмотров
- КЛЮЧИ 2189 просмотров
- КЛЮЧИ220 просмотров
- Браслет219 просмотров
- SONY MDR-V700 (2)269 просмотров
- SONY MDR-V700233 просмотра
- Sunday 4215 просмотров
- Sunday 3258 просмотров