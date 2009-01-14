art-fly-sharke

Виктор Сапраньков art-fly-sharke

 
36 летБеларусь/Гомель
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Опыт работы в 3D более 4-х лет.

Так же владею PHOTOSHOP и Corel

Photoshop
Портфолио
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